Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'daki SIOZ okulu öğrencilerinden büyük başarı /19 Haziran 2023 01:00

Hollanda'daki SIOZ okulu öğrencilerinden büyük başarı

Hollanda’yı IGO2023’te temsil eden SIOZ öğrencileri 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı

SHABER3.COM

BASRİ DOĞAN | AMSTERDAM TR724

Londra Queen Mary Üniversitesi ve Kuzey Londra Gramer Okulu tarafından düzenlenen Uluslararası Greenwich Olimpiyatı (IGO2023), 18 Haziran’da sona erdi.


Hollanda’nın Zaandam şehrinde faaliyet gösteren SIOZ Okulları öğrencileri, 41 ülkeden 356 ogrenci ve 224 finalist katılımcının yarıştığı Greenwich Olimpiyatı’ndan 2 altın ve 1 gümüş madalya ile döndü.



ÇATAK: HOLLANDA’MIZ ADINA GURUR

SIOZ Başkanı Tuncay Çatak yaprığı açıklamada şunları söyledi: “Hollanda’yı uluslararası bir olimpiyatta temsil etmiş olmanın, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmış olmanın mutluluğu içindeyim. SIOZ okulları olarak elde ettiğimiz bu büyük başarı diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacaktır. Emeği geçen idarecilerimizi öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”


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