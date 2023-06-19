Hollanda'daki SIOZ okulu öğrencilerinden büyük başarı

BASRİ DOĞAN | AMSTERDAM TR724





Londra Queen Mary Üniversitesi ve Kuzey Londra Gramer Okulu tarafından düzenlenen Uluslararası Greenwich Olimpiyatı (IGO2023), 18 Haziran’da sona erdi.









Hollanda’nın Zaandam şehrinde faaliyet gösteren SIOZ Okulları öğrencileri, 41 ülkeden 356 ogrenci ve 224 finalist katılımcının yarıştığı Greenwich Olimpiyatı’ndan 2 altın ve 1 gümüş madalya ile döndü.













ÇATAK: HOLLANDA’MIZ ADINA GURUR





SIOZ Başkanı Tuncay Çatak yaprığı açıklamada şunları söyledi: “Hollanda’yı uluslararası bir olimpiyatta temsil etmiş olmanın, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmış olmanın mutluluğu içindeyim. SIOZ okulları olarak elde ettiğimiz bu büyük başarı diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacaktır. Emeği geçen idarecilerimizi öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”







