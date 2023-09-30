Hattuşa'da yeni bir Anadolu dili keşfedildi: 'Kalaşma ülkesinin dili'

Euronews'te yer alan habere göre UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Boğazköy-Hattuşa'da daha önce bilinmeyen bir dil gün ışığına çıkarıldı.



Milattan önce 1650-1200 yılları arasında Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan Hattuşa'da yürütülen arkeolojik kazılarda, ilk kez rastlanan bir Anadolu dilinde yazılmış bir tablet bulundu.



Hattuşa'da 100 yılı aşkın süredir Alman Arkeoloji Enstitüsü direktörlüğünde devam eden kazı çalışmalarında, bugüne kadar 30 bine yakın çivi yazılı tablet çıkarıldı. Tabletlerde yer alan metinler büyük çoğunlukla Hititçeydi ancak Luvice, Palaca ve Hattice pasajlar da tespit edilmişti.



Würzburg Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yılki kazılar bir sürprizle sonuçlandı. Keşfedilen yeni bir tablette Hititçe yazılan ritüel metninin içinde, şimdiye kadar bilinmeyen dilde bir bölüme rastlandı.



Kazıdan elde edilen bulgular üzerinde çalışan Würzburg Üniversitesi Profesörü Daniel Schwemer, ritüel metninde keşfedilden dilden "Kalaşma ülkesinin dili" olarak bahsedildiğini bildirdi.



'Kalaşma ülkesinin dili'



Keşfedilen dil şu an için kayıtlara "Kalaşmaca" olarak geçti.



Kalaşmaca henüz çözümlenemedi ancak Marburg Üniversitesi'nden Elisabeth Rieken, Hint-Avrupa dil ailesine mensup Anadolu dillerinden biri olduğunu doğruladı.



Kalaşma olarak bahsedilen bölgenin bugün muhtemelen Bolu-Gerede dolaylarında yer aldığı düşünülüyor.



Profesör Daniel Schwemer Hititlerin yabancı dillerdeki ritüelleri kaydetmeye eşsiz bir ilgi duyduğunu söylüyor. Ona göre, Hattuşa'da bilinmeyen bir dil keşfedilmesi tamamen beklenmedik bir gelişme değil.



Türkiye'nin Çorum kentindeki Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa arkeolojik alanı, 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.



Hattuşa'da arkeolojik kazılar bugün Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Andreas Schachner direktörlüğünde devam ediyor.