Samanyolu Haber /Ekonomi / S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı /30 Eylül 2023 00:19

S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümü pozitife çevirebileceğini işaret ederken “2023 yılında daha temkinli de olsa faiz artışlarının devamını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türkiye'nin kredi notunu “B” olarak teyit etti. Kredi görünümü “negatif”ten “durağan”a revize eden S&P şu değerlendirmelerde bulundu:

– “Yenilenen siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla 2026’ya kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyebileceğine inanıyoruz.

“GÖRÜNÜMÜ POZİTİFE ÇEVİREBİLİRİZ…”

– Para ve finans sektörü politikalarının etkinliği ve bağımsızlığı artarken, Türkiye’nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB’nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde, görünümü pozitife çevirebiliriz.

“FAİZ ARTIŞLARININ DEVAMINI BEKLİYORUZ”

– 2023 yılında daha temkinli de olsa faiz artışlarının devamını bekliyoruz.

BÜYÜME TAHMİNİ

– 2023 yılı için GSYH büyümesinin yüzde 3,5’e yavaşlayacağını, ardından 2024’te yüzde 2,3’e düşeceğini tahmin ediyoruz.”
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