Samanyolu Haber /Gündem / Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma: /30 Eylül 2023 00:12

Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma:

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma açıldı. Soruşturmayı açtıran ise, çete lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmayla adı yeniden gündeme gelen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman.

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Silivri Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'a yeni soruşturma açıldı. Soruşturmanın şikâyetçisi Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmayla adı yeniden gündeme gelen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman.

GEREKÇE OLARAK KÖŞE YAZISI GÖSTERİLDİ!

Barış Pehlivan hakkındaki soruşturmaya gerekçe olarak, Cumhuriyet gazetesinde 22 Eylül'de yazdığı 'Katilleri açıklıyorum' başlıklı yazı gösterildi.

Cumhuriyet'in aktardıklarına göre; Pehlivan hakkındaki soruşturma "iftira, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, nitelikli hakaret" suçlamalarıyla başlatıldı.

"GAZETECİLİK GÖREVİ"

Pehlivan, bugün Silivri Açık Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı'na ifade verdi. Pehlivan, bir gazeteci olarak Ankara'da işlenmiş bir cinayet dosyasının kapatılmasına karşı çıktığını, bunun da gazetecilik görevi olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

2018’de işlenen Kalegaz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan cinayetini hatırlatan Pehlivan, “Devletin zirvesi olanları biliyordu. O dönem Ankara kulislerinde Başsavcı Kocaman’ın görevden alındığı konuşuldu” demişti.
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