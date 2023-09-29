Gaziantep FK Sumudica ile coştu! Samsunspor’da kan kaybı sürüyor…

16. dakikada konuk takım farkı 2’ye çıkardı. Ani gelişen Gaziantep FK atağında Jestovic’in ceza sahası dışından sert şutunda, top filelere gitti: 0-2. Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabakanın ilk yarısı 2-0 Gaziantep FK’nin üstünlüğüyle sona erdi.





Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın açılış maçında Gaziantep FK, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan maçı Gaziantep 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Draguş, 17. dakikada ise Jevtovic kaydetti. Samsunspor’un golünü 90+3. dakikada Ntcham penaltıdan attı.Gaziantep’te teknik direktör Erdal Güneş’in ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Marius Sumudica, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Sumudica’nın dönüşü sonrası Gaziantep FK ligdeki ilk galibiyetini İstanbulspor’a karşı almıştı. Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor 6. maçında da galip gelemedi ve kan kaybı devam etti.3. dakikada Gaziantep FK, 1-0 öne geçti. Mustafa Eskihellaç’ın ara pasına hareketlenen Dragus’un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.Maçın uzatma bölümünde soldan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Ajeti topu uzaklaştırdı. Hakem Burak Pakkan’a VAR’dan izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu inceleyen Pakkan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Ntcham ilk anda penaltıyı kaçırdı. Hakem kaleci Nita’nın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarladı. Bir kez daha topun başına geçen Ntcham kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek sonucu belirledi.