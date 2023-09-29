Yine sağlık çalışanına şiddet: Asistan doktor yoğun bakımda

Sözcü'de yer alan habere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Servisi’nde dün öğle saatlerinde sağlık çalışanına şiddet meydana geldi.



Elinde kesik olan bir hasta, acil servise başvurdu. Hastanın ilk müdahalesini ortopedi asistanı Halil İbrahim Ulusal yaptı.



Hastanın kesilen eline dikiş attığı sırada hasta yakınları Ulusal’a saldırdı. Saldırıda Ulusal’ın bir omuzunda hem kırık hem çıkık, diğer omuzunda ise çıkık oldu. Ortopedi asistanı darp sonrası yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Doktoru darbeden 2 saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



“DOKTORUN BİR OMZUNDA ÇIKIK DİĞER OMZUNDA HEM ÇIKIK HEM KIRIK VAR”



Asistan doktorun yoğun bakımda tedavi altına alındığını söyleyen Sağlık Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, “Bugün öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta acil servise başvurdu. Bu sırada hastaya gerekli müdahaleyi yapan ortopedi asistan arkadaşımız hasta yakınları tarafından darbedildi. Ortopedi asistanı arkadaşımızın bir omzunda çıkık olduğu, bir omuzunda da hem kırık hem çıkan olduğunu öğrendik. Asistanımızın şu anda yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Böyle menfur olayların yaşanması son derece üzücü. Bunu yapanı şiddetle, nefretle kınıyoruz” dedi.



BAKAN KOCA: HEKİME ŞİDDET ASLA BAĞIŞLANAMAZ



Olayla ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları belirtti:



* “Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız yaralandı.



* Olay, acil serviste bir hastaya müdahale edilirken, hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp, şiddete dönüştü. Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz.



* Şu an, hukuken ‘zanlı’ sıfatını taşıyan iki kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz. Sağlık camiası adına hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.”