Kosova, NATO'nun kararını memnuniyetle karşıladı

NATO: Kosova'da KFOR'a ilave kuvvet sağlanacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) ilave kuvvet sağlanmasına onay verdiklerini duyurmuştu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek hafta sonu dört kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın Sırbistan'ın, Rusya'nın da yardımıyla ülkesini istikrarsızlaştırma girişimlerini gösterdiğini söyledi.Kurti, AP'ye verdiği mülakatta "Bunlar zamanı geri döndürmek istiyor. Bir zaman makinesi arayışı içindeler. Zamanı 30 yıl geriye döndürmek istiyorlar, ama bu gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.Ancak Rusya ve Çin'in, Sırbistan'a askeri desteğinin altını çizen Başbakan Kurti, "NATO'ya ihtiyacımız var çünkü Sırbistan sınırı çok uzun ve Sırp ordusu son zamanlarda kapasitesini güçlendiriyor. Hem Rusya hem de Çin'den çok sayıda askeri teçhizata sahipler." uyarısında bulundu.Bu arada Kosova polisi gün içerisinde ülkenin kuzeyinde Sırpların yoğun yaşadığı bazı bölgelere baskınlar düzenledi.Aynı bölgede hafta sonu yaşanan çatışmada bir Kosova polisi ile üç etnik Sırp silahlı isyancı ölmüş ve olay Priştine ile Belgrad'ı karşı karşıya getirmişti.Pazar günü yaklaşık 30 maskeli etnik Sırp, Banjska yakınlarında bir polis devriyesine ateş açtıktan sonra bir Sırp Ortodoks Manastırının kapılarını kırarak içerideki rahiplerle birlikte barikat kurmuştu.Olayın ardından silahlı kişiler emniyet güçleriyle 12 saat süren çatışmaya girmiş ve olayda bir polis memuru ile üç silahlı Sırp saldırgan ölmüştü.Kurti, "Orada bulunan bu maskeli kişlerin büyük olasılıkla Rusya ve Kremlin'le bağlantıları ve iletişimleri vardı" sözleriyle Moskova'ya suçlama yöneltti.Kosova Başbakanı, Ukrayna'da savaşan Moskova destekli özel güvenlik şirketi paramiliter unsurlara atıfla "Wagner benzeri özentili kişiler, polisimize zarar vermeye çalışıyorlar." diye konuştu."Bu aynı zamanda NATO'nun varlığına, ülkemizin güvenliği ve emniyetiyle ilgilenmesine de aykırı" diyen Kurti, "NATO'nun tarihi ile Kosova'nın tarihi iç içe geçmiştir." dedi.