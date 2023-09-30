Samanyolu Haber /Gündem / Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var /30 Eylül 2023 10:12

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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