Samanyolu Haber /Gündem / TBMM yarın açılıyor: Bakın gündeminde neler var? /30 Eylül 2023 10:15

TBMM yarın açılıyor: Bakın gündeminde neler var?

TBMM yarın açılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'da konuşacağı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise locadan takip edeceği açılışın ardından öncelikli gündem maddelerinin yeni anayasa ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu için hazırlanan fezleke olması bekleniyor.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28'inci dönem 2'inci yasama yılı 1 Ekim Pazar günü (yarın) başlayacak. Meclis'te öncelikli gündemin CHP'li Sezgin Tanrıkulu için hazırlanan fezleke ve yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyor.

TBMM'deki ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtı'nda yapılacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda konuşacak.

KILIÇDAROĞLU LOCADAN İZLEYECEK

Meclis'te 14 siyasi parti temsil ediliyor. Grubu bulunan parti sayısı ise 6. Meclis Genel Kurulu'ndaki oturma düzeni, grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayısına göre düzenlendi. Milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul'u locadan izleyecek.

TANRIKULU İÇİN FEZLEKE

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin kısa süre içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

TSK'ye yönelik sözleri nedeniyle Tanrıkulu için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Fezleke, Meclis'e ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

YENİ ANAYASA GÜNDEMİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son konuşmalarında devamlı vurgu yaptığı anayasa değişikliği için de Cumhur İttifakı milletvekillerinin harekete geçmesi bekleniyor. Meclis'te AKP bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak. Komisyonun, muhalefet partileriyle görüşmeler yapması da gündemde.
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