Özgür Özel'den yeni 'ittifak' itirafı: Kaybetmek üzereyiz!..





“Bundan sonra hem genel başkanı, hem de il ve ilçe başkanlarını tüm üyelerin katılımı ile seçeceğiz. Ancak, Siyasi Partiler Kanunu’nun getirdiği kısıtların farkındayız. Bu kurultayı biz yapıyor olsaydık 5 Kasım’da bütün üyelerle ön seçim gerçekleştirir, kurultayı 12 Kasım’da yapardık. Kurultayı da örgütümüzün belirlediği adayı, kamu otoritesine bildireceğimiz bir şölene çevirmeyi uygun bulurduk.





Biz bundan sonra Siyasi Partiler Kanunu değişene kadar genel başkanı böyle seçeceğiz. CHP, pandemiyi sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olmaksızın, MYK’da konuşulmadan geçirdi. Mavi Vatan, Azerbaycan, Rusya-Ukrayna savaşı, F-35 krizi hepsinin olduğu süreçlerde dış politika, genel başkan yardımcısı olmadan, başdanışman üzerinden götürüldü.





Tahıl krizinin yaşandığı bir dönemde tarımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının olmadığı bir MYK ile yönetiliyoruz. Örgütten sorumlu genel başkan yardımcımız yok, örgüt üzerinde görülmedik birtakım şeyler yapılınca, örgütler üzerinde kimden hesap sorulacak o yok. Benim yönettiğim MYK’da, bu görevlendirmelerin tamamı olacak.”