Aşırı sağcılar kararlı, hükümet kapanmaya bir adım daha yaklaştı

ABD’de hükümetin kapanmasını önleme çabalarında yaşanan tıkanıklık, Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı sağcı ve muhafazakar grubun taleplerinde taviz vermeyen tutumundan geri adım atmaması nedeniyle hala giderilemedi.









Kongre'nin harcama paketini geçirip Başkan Biden'ın imzasına sunmayı başaramaması durumunda ABD hükümeti, 1 Ekim Pazar günü ABD doğu kıyısı yerel saatiyle 00.01'den itibaren kısmen kapanacak. Bu durum, ABD'de Ulusal Park Hizmetleri'ne ait milli parkların kapanması, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) denetim ve düzenleme faaliyetlerinin çoğunu askıya alması, yüz binlerce federal hükümet çalışanının zorunlu izne çıkarılması anlamına geliyor.





Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin bugün öğleden sonra CR olarak bilinen 30 günlük kısa vadeli geçici harcama tasarısını oylaması bekleniyor. Ancak tasarının Demokratlar'ın ve aşırı muhafazakarların muhalefeti nedeniyle geçmesi olasılığı çok düşük.





Tasarı, harcamalarda kesinti yaparak yıllık 1 trilyon 470 milyar dolar olan 2022 seviyesine çekiyor, göç ve sınır güvenliği kısıtlamaları getiriyor ve Amerika'nın borçlarını inceleyen partilerüstü bir komisyon kurulmasını öneriyor.





Kapanmanın gerçekleşmesi halinde de 1 Ekim Pazar gününden itibaren yapılan gıda yardımları da dahil pek çok yardım askıya alınacak ve yaklaşık 2 milyon 200 bin hükümet çalışanı da ücretsiz izne çıkmak zorunda kalacaklar.

Demokratlar, bu sabah, Cumhuriyetçiler'in hazırladığı geçici tasarının yoksul kadın ve çocukların yararlandığı hizmetlerde yüzde 30, orman yangınlarıyla mücadele kaynaklarında da yüzde 57 kesinti anlamına geldiği uyarısı yaptı. Tasarı, savunma ve iç güvenlik harcamalarının ise arttırılmasını öngörüyor.





Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy dün gece geç saatlerde dört federal daireye fon sağlayacak dört tasarının üçünü geçirdi. Aşırı sağcı ve muhafazakar kanadın taleplerini karşılama doğrultusunda kaleme alınan tasarıların Demokrat Parti kontrolündeki Senato'da kabul edilmesi ise sözkonusu değil.





Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçiler ise ayak direten partililerine yönelik rahatsızlıklarını ifade etti.





Cumhuriyetçi Partili Dan Crenshaw, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Yangın çıkarıp, itfaiye çağırıp, suları kesip sonra da yangını söndürmediler diyemezdiniz. Şu anda olanlar tam da bu” dedi.





ABD Kongresi, başkan tarafından imzalanacak bir finansman yasasını geçiremediğinde hükümetin kapanması söz konusu olur.

Mike Garcia ise hayalkırıklığı içinde olduğunu ifade ederek, “Senato ile müzakereye girmek için iyi bir pozisyonda değiliz” dedi.





Aşırı sağcı ve muhafazakar Cumhuriyetçiler, hükümetin 17 Kasım'a kadar fonlanmasını öngören Senato tasarısını ise oylamayı reddediyor. Senato tasarısı, Cumhuriyetçi Parti'nin Senato lideri Mitch McConnell dahil geniş partilerüstü destekle kabul edilmişti.

Aşırı muhafazakar Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyeleri, Kongre'nin bir yıllık harcama tasarısı üzerinde müzakere edip anlaşmasına olanak tanımak amacıyla partilerüstü geçici harcama tasarısını kabul etmeyi reddetti. Böylece Amerikan federal hükümeti, iki gün sonra kapanmaya biraz daha yaklaştı.Temsilciler Meclisi Vergi Komisyonu'nun Demokrat Partili kıdemli üyesi Richard Neal da süreci “son 35 yılda gördüğümün en kötüsü” olarak değerlendirdi.