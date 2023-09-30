Eski Genelkurmay Başkanı Trump'a 'diktatör' dedi

Üste düzenlenen törene katılan ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan Irak’a çatışma bölgelerinde görev yapan Genelkurmay Başkanı Milley için, “tehlike karşısında tereddüt etmeyen bir savaşçı” ifadesini kullandı; “Senin ortaklığın benim için çok değerliydi” dedi.









ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, eski Başkan Donald Trump’la çalkantılı bir dönem geçirmişti. Mark Milley Pentagon’daki törende, askerlerin “kral, kraliçe ya da tiran veya diktatörlere değil, anayasaya bağlılık yemini ettiğini” söyledi.





Milley, “Dünyadaki ordular ve silahlı kuvvetler arasında eşsiziz. Bir ülkeye, bir aşirete, bir dine bağlılık yemini etmeyiz. Bir krala, kraliçeye, tirana ya da diktatöre bağlılık yemini etmeyiz. Diktatör olmak isteyene de yemin etmeyiz. Şahsa bağlılık yemini etmeyiz. Biz, anayasaya bağlılık yemini ederiz.’’ diye konuştu.





Trump’la çalkantılı bir ilişki





2019 yılında göreve gelen Mark Milley, bir yıl sonra başkent Washington’daki protestolar sırasında göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale edilerek yolun açıldığı anlarda Beyaz Saray’dan yakınlardaki kiliseye doğru yürürken kendisine eşlik etmiş, Milley tartışmaya yol açan görüntülerin ardından özür dilemişti.





Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Milley’nin Çinli generalle görüşerek Çin’le işbirliği yaptığı ve bunun vatan hainliği olduğu yönünde iddia ve imada bulunmuştu.





Çarşamba günü CBS kanalına röportaj veren Milley, “ailesinin ve kendisinin güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri alacağını” belirtmişti.





Yeni Genelkurmay Başkanı General Brown kim?





Mark Milley komutayı Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Charles Brown’a devretti.





General Charles Brown, Colin Powell’ın ardından Genelkurmay Başkanı olan ikinci Siyah subay.





ABD Genelkurmay Başkanı olan Brown, amacının saldırganlığı caydırmak ve gerektiğinde savaşmak olduğunu söyledi; ABD ordusunun yeni konseptler ve yaklaşımlarla modernleşmeye odaklanması gerektiğini kaydetti.





Eski bir savaş pilotu olan General Charles Brown Pasifik’te tecrübesi olan bir komutan.

Milley’nin görevde olduğu döneme Irak ve Suriye’de IŞİD’le mücadelenin ardından Ukrayna savaşı damga vurdu. IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi 2019 yılında onun görevde olduğu dönemde öldürülmüştü. Afganistan’dan kaotik olarak nitelenen çekilme süreci de onun döneminde yaşanmıştı.