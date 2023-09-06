Samanyolu Haber /Gündem / Havada ‘ishal’ paniği… Uçak acil iniş yaptı /06 Eylül 2023 09:01

Havada ‘ishal’ paniği… Uçak acil iniş yaptı

ABD’nin Georgia eyaletinden kalkan uçakta yaşanan “ishal” paniği acil inişe sebep oldu.

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Delta Havayolları'na ait bir uçak, Atlanta'dan İspanya'nın Barcelona kentine yaptığı uçuşta, bir yolcunun bağırsaklarında yaşadığı sorun dolayısıyla geri dönmek zorunda kaldı.

BBC'nin aktardığına göre, 1 Eylül'de Atlanta'dan yola çıkan uçak, uçuştan yaklaşık 2 saat sonra kalkış noktasına geri döndü.

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te paylaşılan ses kaydında pilot, ishal olan bir yolcunun uçağın içerisine tuvaletini yaptığını dile getirdi.

“BİYOLOJİK TEHLİKE”

Pilot, “uçağın tamamında problem yaşandığını” belirterek durumu “biyolojik tehlike” olarak nitelendirdi.

Uçak yaşananların ardından Atlanta'ya geri döndü.

Uçağın Atlanta'ya geri dönmesinin ardından temizlendiği ve ertesi gün İspanya'ya uçtuğu öğrenildi.

Delta Havayolları, yaşananları doğrularken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma ekiplerimiz, uçağı en hızlı ve en güvenli şekilde temizledi. Ekibimiz, müşterilerimizi nihai varış noktalarına ulaştırmak için gereken her şeyi yaptı. Müşterilerimizin seyahat planlarındaki gecikme ve rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz.”
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