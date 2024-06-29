Havai fişek deposunda facia gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde 29 Haziran 2024 günü bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.



Yerel saatle 16.00 civarında meydana gelen patlama, deponun çevresindeki ev ve iş yerlerinde de hasara neden oldu.



Yetkililer, patlamada ölenlerden birinin çocuk olduğunu açıkladı. Yaralılardan 8'inin durumu ise kritik.



Zamboanga Polis Departmanı'ndan Kimberly Molitas, patlamanın nedeninin araştırıldığını ve itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.