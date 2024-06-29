İsviçre'ye 31 yıl sonra yenilen son şampiyon İtalya, EURO 2024'e veda etti

Sözcü'den Semih Kalkan'ın haberine göre Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda İsviçre ile son Avrupa şampiyonu İtalya karşı karşıya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan İsviçre, çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.



İsviçre'yi 31 yıl sonra İtalya karşısında galibiyete taşıyan golleri Remo Freuler ve Ruben Vargas kaydetti. İsviçre, İtalya karşısındaki son galibiyetini 1993'te oynanan 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 1-0'lık skorla almıştı.



Bloklar arasını iyi kapatan İsviçre karşısında varlık gösteremeyen İtalya, organize atak geliştirmekte oldukça zorlandı. Maçtaki tek isabetli şutunu çok uzak mesafeden 73. dakikada bulan İtalya, EURO 2024'e erken veda etti. Güçlü rakibi karşısında takım oyununu çok iyi oynayan ve İtalya'ya göre daha net fırsatlar bulan İsviçre, tarihi bir zafere imza atarak çeyrek finale yükseldi.



İsviçre, çeyrek finalde İngiltere-Slovakya maçının galibiyle karşılaşacak.



KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI



24' Michel Aebischer'in pasıyla topla buluşan Breel Embolo'nun ceza alanına girerek karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Gianluigi Donnarumma gole izin vermedi. Pozisyonun devamında ceza alanında topla buluşan Dan Ndoye'nin yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.



GOL! 37' İsviçre, Remo Freuler'in golü ile maçta öne geçti. Ruben Vargas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Remo Freuler'in, hafif sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta Gianluigi Donnarumma'nın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



45' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Fabian Rieder'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Gianluigi Donnarumma'nın müdahalesi sonrasında top direğe çarparak kornere çıktı.



GOL! 46' İsviçre, Ruben Vargas'ın müthiş golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Michel Aebischer'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Ruben Vargas, sol çaprazdan sağ ayak içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı Gianluigi Donnarumma'nın solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.



53' Federico Chiesa'nın kaleye gönderdiği şutunda savunmanın ters vuruşunda top direkten geri geldi.



59' Dan Ndoye'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.



73' Mateo Retegui'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Yann Sommer topa hakim olmayı başardı.



74' Nicolo Fagioli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.



83' Steven Zuber'in ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleye paralel giden top ceza alanı dışına çıktı.



85' Lorenzo Pellegrini'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.