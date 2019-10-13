"Havan mermilerinin nereden geldiği araştırılmalı"

İnceleme yapmak için gittikleri Nusaybin’e girişleri engellenen Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyeti açıklama yaptı. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar kentte kurdukları kriz masasının verilerine göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, Nusaybin’in üçte birinin boşaltıldığını aktardı.





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Mardin'in sınır hattındaki Nusaybin ilçesine girişleri dün (12 Ekim) ‘güvenlik’ gerekçesiyle engellenen HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ile milletvekilleri Pero Dündar ve Ebru Günay’ın da aralarında bulunduğu heyet, yaşananlara ilişkin HDP Mardin İl Örgütü binasında basın toplantısı düzenledi.





Sancar: Devlet halkı korumalı





“Halk ile bir arada olmamızı istemiyorlar. Demek ki bizden saklamak istedikleri bir şeyler var” diyen Sancar, kendilerine kente girişlerinin tehlikeli olduğu söylediğini aktararak şöyle konuştu:





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık heyet sözde incelemelerde bulundukları sırada içeride bulunmalarında sakınca yok. Neden bizim içeride olmamızda bir sakınca gördüler?”





Birçok yere havan mermisi düştüğünü belirten Sancar "Bu havan mermilerinin nereden geldiği konusunda herkesin aklında çok ciddi soru işaretleri var. Devletin halkı koruması ve bu soru işaretlerini ortadan kaldırması gerekmektedir. Eğer sivil kayıpları yaşanıyorsa devletin nedenleri aydınlatması gerekmektedir. Ancak bu konuda hiçbir yönelim görülememektedir" diye konuştu.





"Nusaybin'in üçte biri boşaltıldı"







Sancar, HDP’nin oluşturduğu kriz masasının verilerine göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 70’e yakın kişinin yaralandığını ve Nusaybin’in üçte birinin boşaltıldığını aktardı.