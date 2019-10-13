Samanyolu Haber /Gündem / Suriye ordusu 48 saat içinde Menbiç ve Kobane'ye mi girecek? /13 Ekim 2019 20:22

Suriye ordusu 48 saat içinde Menbiç ve Kobane'ye mi girecek?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyon sonrasında yeni iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor. Son gündeme gelen iddiada ise SGD ile Suriye'nin anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

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Suriye ordusunun, Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) yapılan anlaşma kapsamında 48 saat içinde ülkenin kuzeyindeki Menbic ve Kobane kentlerine gireceği iddia edildi.

Suriye ordusunun, SDG'yle varılan anlaşma uyarınca önümüzdeki saatlerde, Türkiye sınırında yer alan Menbic ve Kobane'ye gireceği öne sürüldü.

Lübnan merkezli El Meyadin kanalı, Suriye ordusunun 48 saat içinde kentlere giriş yapacağını bildirirken, bir dizi sosyal medya hesabı ise ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye hükümetini hedef alınmayacakları yönünde bilgilendirdiğini kaydetti.

Geçtiğimiz gün Kamışlı'da DSG ve Şam'dan heyetler arasında Rusya aracılığıyla görüşmeler yapıldığı iddia edilmiş, SDG Genel Komutanı Mazlum Kobane'nin de Şam'ı ziyaret ettiği öne sürülmüştü.
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