KKTC Başbakanı Tatar: Cumhurbaşkanı'nın sözlerine halk tepkili

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin sözlerini değerlendirdi. "Cumhurbaşkanı'nın sözleri KKTC'yi yansıtmaz" diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının Akıncı'nın sözlerine tepkili olduğunu belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, “1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır” ifadesini kullandığı Facebook paylaşımında "Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir"" demişti.





Akıncı'nın sözlerini eleştiren Tatar, "Barış Pınarı Harekâtı ve Kıbrıs Barış Harekâtı arasında bağlantı kurulamaz. Açıklama Kıbrıs Türkünün görüşü değildir” dedi.