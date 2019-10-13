Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan Türkiye ile ilgili yeni yaptırım açıklaması geldi /13 Ekim 2019 19:24

Trump'tan Türkiye ile ilgili yeni yaptırım açıklaması geldi

Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' sonrasında ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlarla ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile görüştüğünü belirtti, "Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabından Türkiye ile ilgili yeni paylaşımlarda bulundu. Trump'ın paylaşımları şu şekilde:

''BEKLEMEDE KALIN''

"Türkiye'ye kuvvetli yaptırımlar uygulama konusunda Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre'nin birçok üyesiyle uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın"

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