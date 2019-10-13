Trump'tan Türkiye ile ilgili yeni yaptırım açıklaması geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile görüştüğünü belirtti, "Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabından Türkiye ile ilgili yeni paylaşımlarda bulundu. Trump'ın paylaşımları şu şekilde:





''BEKLEMEDE KALIN''





"Türkiye'ye kuvvetli yaptırımlar uygulama konusunda Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre'nin birçok üyesiyle uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın"





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