Haziranda döviz rezervleri yüzde 5 azaldı

Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri haziranda önceki aya göre yüzde 5 azalarak 86,3 milyara geriledi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 13,2 azalarak 45,8 milyar dolara indi. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 6,5 artarak 39,1 milyar dolar oldu.







DÖVİZ ÇIKIŞI 21,2 MİLYAR DOLAR





Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 4,4 azalarak 21,2 milyar dolar oldu. Bu tutarın 16,3 milyar doları anapara, 4,9 milyar doları faizden oluştu.





Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 27,9 milyar dolar oldu.