Samanyolu Haber /Teknoloji / Google "2021 yazına kadar evden çalışın" dedi /28 Temmuz 2020 10:38

Google "2021 yazına kadar evden çalışın" dedi

Teknoloji devi Google, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle evden çalışma modelini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı.

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Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai evden çalışma modeline dair şirket çalışanlarına bir e-posta gönderdi.

Pichai, "Ofiste olması gerekmeyen görevler için küresel gönüllü evden çalışma seçeneğimizi 30 Haziran 2021'e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

200 BİN TAM ZAMANLI ÇALIŞAN İÇİN GEÇERLİ

Mart ayından beri evden çalışma modelinden çok şey öğrendiklerini belirten Pichai, "Öğrendiklerimiz Google'ın gelecek çalışma yaklaşımında kullanılacak." dedi.

Google'ın söz konusu kararının yaklaşık 200 bin tam zamanlı ve sözleşmeli çalışanın hemen hemen tamamını etkileyeceği belirtiliyor.
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