HDP, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini AYM'ye taşıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini Anayasa Mahkemesine (AYM) taşıyacak.







Gergerlioğlu ile milletvekilleri ve avukatlardan oluşan heyet, "Milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali" istemiyle yarın saat 10.00'da AYM'ye başvuracak.





Gergerlioğlu ve HDP daha önce yaptığı açıklamalarda Yargıtay'ın hapis kararını onaylamasının ardından Meclis'te kararın okunmaması gerektiğini ve Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın beklenmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdi.