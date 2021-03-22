Samanyolu Haber /Gündem / HDP, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini AYM'ye taşıyor /22 Mart 2021 17:26

HDP, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini AYM'ye taşıyor

HDP, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi kararını Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Başvurunun yarın yapılması planlanıyor.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini Anayasa Mahkemesine (AYM) taşıyacak.

Gergerlioğlu ile milletvekilleri ve avukatlardan oluşan heyet, "Milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali" istemiyle yarın saat 10.00'da AYM'ye başvuracak.

Gergerlioğlu ve HDP daha önce yaptığı açıklamalarda Yargıtay'ın hapis kararını onaylamasının ardından Meclis'te kararın okunmaması gerektiğini ve Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın beklenmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdi. 
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