Yeni Akit'ten 'hilafet' çağrısı

Hilafet çağrısı yapan Yeni Akit, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın “Meclis isterse hilafeti ihya edebilir. 15 dakikada alınacak bir karardır” sözlerini sürmanşete taşıdı.







Hilafetin kaldırılması, harf inkılabı, şapka kanunu ve ezanın Türkçe okutulmasının Müslümanlara büyük sıkıntılar yaşattığı belirtilen haberde İslam dünyasını bir araya getirecek tek şeyin ‘hilafet’ olduğunu iddia eden Ağırakça’nın şu sözleriyle aktarıldı:





“Ümmet kısa sürede hilafetin etrafında birleşir. Hilafet ilga edilmedi, Meclis’e devredildi. Meclis kararı gözden geçirip, hilafeti ihya edebilir. 15 dakikada alınacak bir karardır.”



