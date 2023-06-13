Samanyolu Haber /Gündem / HDP için kritik gelişme: AYM tarih belirledi /13 Haziran 2023 18:20

HDP için kritik gelişme: AYM tarih belirledi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini 19 Haziran'da görüşecek

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini 19 Haziran'da değerlendirecek.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini 19 Haziran'da karara bağlayacak.

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