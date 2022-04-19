Samanyolu Haber /Gündem / HDP, kapatma davası için yazılı savunmasını AYM'ye sundu /19 Nisan 2022 18:24

HDP, kapatma davası için yazılı savunmasını AYM'ye sundu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatma davasına ilişkin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.

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HDP'nin sunduğu savunma, Yüksek Mahkeme üyelerince incelenecek. Daha sonra belirtilen bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve HDP’liler sözlü savunma yapacak.
 
Sonrasında ise davayla ilişkin bilgiler toparlanıp AYM raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun incelenmesinin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, partinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin yapılacak toplantı için gün belirleyecek.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP'liler daha sonra AYM önünde basın açıklaması yaptı. Heyet adına açıklama yapan HDP Hukuk Komisyonu Sözcüsü Ümit Dede, "HDP'nin temelli kapatılmasına talebiyle yapılan bu iddianamenin hukuki bir belge olmadığını, siyasi bir belge olduğunu ifade etmiştik. Elbette bu tespiti yapmak için özellikle 2015'ten itibaren HDP'ye dönük gerçekleştirilen saldırılar yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dede, şöyle devam etti: "Esas hakkında yaptığımız savunmada ayrıntılara inerek savcının her iddiasına tek tek yanıt vermek suretiyle bu iddianamenin hukuka aykırı olarak tanzim edilmiş olduğunu, siyasi iktidar ve ortaklarının sözcülerinin zorlaması neticesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ısmarlama olarak hazırlatılmış bir belge olduğunu ortaya koyduk."
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