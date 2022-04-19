Çakıcı hakkında flaş iddia: Yargıtay'dan çıkacak karar öncesi Türkiye'den ayrıldı!

Cezaevinden çıktıktan sonra muhalefet partisi liderlerine yönelik tehditleriyle gündeme gelen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Türkiye'den ayrıldığı iddia edildi.







Gazeteci İsmail Saymaz, yakın çevresinin Çakıcı’nın önce Kanada’ya gittiğini, fakat burada kalmayıp geçmişte 3.5 yıl yaşadığı ABD’ye geçtiğini ileri sürdüğünü yazdı.





Saymaz şu ifadeleri kullandı: "Cinayet suçundan 17 yıl hapse mahkum olduğu davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden çıkacak kararı bekleyen Alaattin Çakıcı'nın Türkiye'den ayrıldığı ileri sürüldü.







Çakıcı'nın ilkin Kanada'ya uçtuğu, ardından ABD'ye geçtiği iddia edildi.





Çakıcı'nın tedavi için yurt dışına çıktığı öne sürülüyor.





Ancak ABD'de hangi eyalette olduğu ve ne kadar kalacağı belirtilmiyor.





Çakıcı'nın yakın çevresinden Üzeyir Çakmaktaş, ayrılığı doğrulayarak, şu tweeti attı:





"Alaattin Çakıcı artık özgür, hapishanede değil. İstediği ülkeye gider gelir. Bu son yurt dışına çıkışı sağlık sorunları ile ilgilidir. Tedavi ve tetkiklerden sonra dönecektir."





Çakıcı'nın yakın zaman önce KKTC'ye yerleştiği iddia edilmişti."