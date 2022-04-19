Türkiye'de Polonya ile ilgili yeni vize kararı

Türkiye'de Polonyalılar ile ilgili yeni bir uygulamanın yürürlüğe girdiği belirtildi.





Bu kapsamda Polonya vatandaşlarına Türkiye'de vize muafiyeti uygulanmasını kapsayan kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Polonya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde vize muafiyeti sağlayan karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Polonya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde vize muafiyeti sağlayan karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında, Polonya Cumhuriyeti kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacağı belirtildi.Kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.