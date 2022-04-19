Samanyolu Haber /Dünya / Putin ile Paşinya görüştü: Birçok sorun var /19 Nisan 2022 19:30

Putin ile Paşinya görüştü: Birçok sorun var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Moksova'da bir araya geldiği aktarıldı.

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Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bölgesel konuları ele aldığı belirtildi.

Paşinyan ile 10 günde bir mutlaka telefonla görüştüğünü ifade eden Putin, "Elbette Karabağ ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere güvenlik konuları ilgi odağımızda olacak. Birçok sorun var." dedi.

"BİRÇOK SORUN VAR"

Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Paşinyan'ın ziyareti sırasında Rusya ile Ermenistan arasında bir dizi belgenin imzalanmasının planlandığını belirten Putin, geçen yıl ekonomik alandaki ilişkilerde gelişme kaydedildiğine dikkati çekti.

Putin, Paşinyan ile 10 günde bir mutlaka telefonla görüştüğünü dile getirerek, "Elbette Karabağ ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere güvenlik konuları ilgi odağımızda olacak. Birçok sorun var" dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Rusya ve Putin'in Karabağ'daki çatışmaların sona ermesinde kilit rol oynadığını ifade ederek, "Rus barış güçlerinin faaliyetleri orada genel olarak güvenliği sağlıyor. Görünen o ki barışı koruma görevlilerinin faaliyetlerini daha etkin hale getirmek için neler yapılabileceğine bakmamız gerekiyor" diye konuştu.
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