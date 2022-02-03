Samanyolu Haber /Gündem / HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kritik karar /03 Şubat 2022 16:52

HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kritik karar

HDP Milletvekili Semra Güzel'in bir PKK üyesiyle çıkan fotoğrafları sonrası Meclis Hazırlık Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş çıktı. Güzel hakkında son kararı Meclis Genel Kurulu verecek.

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PKK üyesi bir kişiyle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası hakkında dokunulmazlığının kaldırılması yönünde fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’e ilişkin kritik karar çıktı.

Meclis Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel’in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Güzel hakkındaki son karar Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak oylama ile belli olacak.

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplanmıştı.

Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na salı günü sunacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, Hazırlık Komisyonu’nun raporuna göre Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki kararını verecek.

Karma Komisyonu’nun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması halinde Meclis Genel Kurulu’nda oylama yapılacak.

Genel Kurul’da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkması halinde Güzel ile ilgili iki ayrı dosyadan yargı süreci başlayacak.
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