Samanyolu Haber /Politika / HDP'den 6'lı muhalefet zirvesine tepki: Bizi tanımayanı birz de tanımıyoruz /14 Şubat 2022 09:13

HDP'den 6'lı muhalefet zirvesine tepki: Bizi tanımayanı birz de tanımıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün akşam kendilerinin davet edilmediği muhalefet zirvesiyle ilgili konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının HDP'siz bir araya gelmesine "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz" diyerek tepki gösterdi.

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Buldan, İzmir'de düzenlenen, partisinin 4. Olağan İl Kongresi'nde kürsüden seslendi: "Bu toplantıdan sonra sosyal medyada kıyamet koptu. Niye bu 6’lının içinde HDP yok diye soranlar oldu. Sevgili halkımız, sizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz, bu da böyle bilinsin. Bizi yok sayanları zamanı geldiğinde yok saymasını iyi biliriz".

Altı muhalif partinin genel başkanları, 5 saatten fazla süren dünkü toplantı sonrası gece yarısı ortak bir yazılı açıklama yapmış ve 28 Şubat'ta 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini yine birlikte duyuracaklarını ilan etmişti.

Buldan: Çıkış yolu en güçlü demokrasi ittifakında buluşmaktır

İzmir'deki kongrede konuşmasına devam eden Pervin Buldan, "O altı siyasi partinin içerisinde bir tanesini ayırın, diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı bile etmez. İşte bunun için hiç oralı olmanıza gerek yok. Biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

"Yolumuz üçüncü yoldur ve bu üçüncü yola bir gün herkes muhtaç olacak, bir gün herkes mecbur olacak, bir gün herkes bizimle görüşmek için yanımıza gelecekler, bizimle görüşmek için randevu isteyecekler, bundan hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın." şeklinde konuşan Buldan, "Biz öyle kolay lokma değiliz. Biz, Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi demirden leblebiyiz, ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır."

Demokrasi ittifakı dediğimiz bu yol, bir mücadele ortaklığıdır. Bu güç birliği hem tarihsel hem toplumsal bir ihtiyaçtır, bu umudu yeniden inşa ediyoruz, hepimize hayırlı olsun. Türkiye'nin çoklu krizde çıkış yolu en güçlü demokrasi ittifakında buluşmaktır

Kongreye, HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan 'HDP dışlandı' tepkilerine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet zirvesinin ardından gelen "HDP yok sayılıyor" eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "HDP’yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız" dedi.


Konuyla ilgili "Hiçbir partiyi yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir" diyen Kılıçdaroğlu, altı partinin ortak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi geçiş çalışmasına atıfta bulundu: "Bu çalışma, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi geçiş çalışmasını yürüten altı parti arasında yapıldı.

Biliyorsunuz altı partinin genel başkan yardımcıları birlikte çalıştılar ve bir metin hazırladılar. Çok iyi çalışılmış, çok zengin bir metin. Metin üzerinde altı genel başkanın bir görüş ayrılığı yok. Bu süreçte biz her parti ile görüştük. Bu görüşmelerimiz sürecek. HDP’yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler, ihtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız. Kamuoyuyla da zaten paylaşıyoruz. Bir sorun yok”
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