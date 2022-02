TIR şoförü açığı ABD'yi de kaosa sürüklüyor

Karina Dejsus, New York Bronx’ta sessiz bir caddede nasıl park edeceği üzerinde çalışıyor. Okul otobüsü veya TIR şoförü olmak istiyor. Park etme tekniğini öğrenmek için New York Ticari Sürücü Okulu’na kaydolmuş.



Dejsus, “Bence zor değil. Sanırım erkekler gibi kadınlar da bu işi yapabilir. Sanırım şu anda eşitlik en önemli şey. Bir anne olarak benim için zor olacak ama farklı eyaletlere gitmeyi düşünmüyorum. Çoğunlukla yerel çalışmak istiyorum” diyor.



Amerika TIR Derneği verilerine göre 2001’de yaklaşık 167 bin tır şoförü vardı. 2020’de bu sayı 260 binin üzerine çıktı. Afrikalı Amerikalılar, Latinler ve Asyalılar’ın 2001’de yüzde 26 olan oranı, 2020’de yüzde 42’ye çıktı.



Taksi şoförü Eliezer Tavers, TIR şoförlüğü için “Biraz zor olduğu doğru ama ekonomik açıdan daha iyi bir yaşam tarzı için iyi bir seçenek” diyor.



Amerika TIR Derneği’ne göre sektör bir süredir uzun yol şoförü açığı yaşıyor ve şimdi en az 80 bin civarında sürücüye ihtiyaç var. Kamyon şirketleri ve diğer sektörler yeni işe başlayanlar için ücret artışına gidiyor.



Bir diğer taksi şoförü Wesley, “Şu anda bir araç şoförü olarak haftada 1000 dolar kazanabilirim. TIR ehliyetiyle, TIR kullanaraksa haftada 2 bin 2 bin 500 dolar kazanmam mümkün” diyor.



Okullar da sürücü başvurularının artmasından memnun.



TIR eğitmeni Daniel, “Belki yüzde 50 daha fazla başvuru var. Yeni sürücülere çok daha iyi ücret ve sosyal yardım paketleri sunuldukça başvurularda istikrarlı bir artış görüyoruz” diyor.



TIR’lar gerçekten büyük ve tehlikeli araçlar ve yola çıkmadan önce sürücülerin öğrenmesi gereken çok şey var.



New England Eğitim Okulu’ndan Adam Czerwinski, “Yolculuk öncesi denetimden, fren testine, paralel park etmeye kadar birçok şey öğretiyoruz. Ve tabii ki yola çıkarak aracı kent caddelerinde ve uzun yolda idare etmek de en önemli derslerimizin başında geliyor” diyor.



Sürücü açığını kapatmak için kamyonculuk ve sanayi sektörü politika belirleyicilerle işbirliği yapıyor. Amaç sürücü olma yaşını düşürmek. Fakat yeni sürücüleri sektöre çekmek sadece eğitim anlamına gelmiyor.



New England Eğitim Okulu’ndan Mark Greenberg de “Şimdi yüzlerce sürücü sınava girmek için bekliyor. Sınıflarımızı eyaletin onları test edebilme kapasitesiyle sınırlı tutuyoruz. Yani yeni sürücülerin yola çıkmasının önündeki en büyük engel bu” ifadelerini kullanıyor.



Sürücü açığının daha fazla kişinin bu sektöre girmesiyle azalacağı tahmin ediliyor.



Farklı etnik grupların TIR sürücülüğüne ilgisinin artmasıyla yıllardır beyaz erkek sürücülerin egemenliğinde olan sektörün yüzünün de değişmesi bekleniyor.