Samanyolu Haber /Gündem / HDP'den 'ittifak' açıklaması /01 Mart 2022 16:22

HDP'den 'ittifak' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifak tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buldan, ''Toplumu kutuplaştıran, iki seçenek varmış gibi dayatan anlayışlara karşı 'üçüncü yolda demokrasi ittifakı' dedik ve partimizin 27 Eylül'de yayımladığı deklarasyonda da tutumumuzu net bir şekilde ortaya koyduk'' açıklamasında bulundu.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İttifak tartışmalarına değinen Buldan, ''Üzerinde önemle durduğumuz konulardan biri de ittifaklar meselesidir. Bizler tekçi erkek rejimine karşı çoğulculuğu, demokrasiyi, eşitliği, gerçek bir arada ortak yaşamı esas aldığımızı hep söyledik, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan başta cinsiyet eşitsizliği olmak üzere her türlü eşitsizliği onaylayan; işçinin, emekçinin, gençlerin sorunlarını görmeyen, kadınların sözünün içerisinde olmadığı hiçbir ittifakı asla kabul etmiyoruz. Toplumu kutuplaştıran, iki seçenek varmış gibi dayatan anlayışlara karşı 'üçüncü yolda demokrasi ittifakı' dedik ve partimizin 27 Eylül'de yayımladığı deklarasyonda da tutumumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Kadınlara dayatılan yoksulluk, işsizlik ve her türlü emek sömürüsüne karşı örgütlülüğümüzü, dayanışmamızı büyütme zamanıdır diyoruz'' ifadelerini kullandı.


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