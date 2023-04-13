Samanyolu Haber /Gündem / HDP'lilerin yüreğini ağzına getiren kaza: Ambulans uçakla sevk kararı bekleniyor /13 Nisan 2023 23:50

HDP'lilerin yüreğini ağzına getiren kaza: Ambulans uçakla sevk kararı bekleniyor

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Beştaş'ın bölgeye gelen bir ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde saat 21 sıralarında trafik kazası geçirdi.

Gün içerisinde merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde seçim bürosu açılışına katılan ve oradan da taziye için Karayazı ilçesine geçen Meral Danış Beştaş, ziyaret sonrası kent merkezine dönmek üzere yola çıktı. Beştaş’ın içerisinde bulunduğu Mehmet Vefa yönetimindeki 06 CJU 114 plakalı otomobil, Kırgın Dere Kavşağında buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, savrularak takla attı.

SIKIŞAN ARAÇTAN KURTARILDILAR
Kazada HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile otomobilin sürücüsü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk tedavisi kaza yerinde yapılan Beştaş ile diğer 2 yaralı, ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

UYGUN GÖRÜLMESİ DURUMUNDA ANKARA'YA SEVK EDİLECEK
Hastanede yapılan kontrolde, yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu belirtilirken, Beştaş'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi. HDP kaynaklarından alınan bilgiye göre; Beştaş'a damar yolu açıldığı ve ağrı kesici verildiği öğrenildi. Karayazı Devlet Hastanesi'nden Erzurum Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği belirtilen Beştaş'ın, burada MR'ı çekildikten sonra durumunun daha iyi görüleceği ve doktorlar ile kendisinin onay vermesi durumunda ise ambulans uçak ile Ankara sevk edilebileceği belirtildi. 
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