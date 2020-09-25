Samanyolu Haber /Gündem / HDP'ye büyük operasyon... 6 yıl önceki olayların soruşturmasını yeni açtılar /25 Eylül 2020 08:18

HDP'ye büyük operasyon... 6 yıl önceki olayların soruşturmasını yeni açtılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'yi hedef alan büyük bir operasyon başlattı .

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski vekiller var.


46 kişinin hayatını kaybettiği  ve 882 kişinin yaralandığı 6-7 Ekim 2014'te yaşanan Kobane olaylarının üzerinden 6 yıl geçti. 12 Ekim 2014'te gerçekleştirilen Kobane'ye destek eylemlerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Kobane soruşturması” kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu belirtildi.

AYHAN BİLGEN VE SIRRI SÜREYYA ÖNDER GÖZALTINDA

Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, gazeteci Hakan Gülseven, HDP RTÜK Üyesi Ali Ürküt, HDP Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Nazmi Gür, HDP eski MYK Üyesi Can Memiş de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, evlerine düzenlenen polis baskınında gözaltına alındı.
HDP MYK’si, 5-8 Ekim eylemleri esnasında yaptığı açıklamayla iktidarın Kobanê politikasını eleştirmiş ve halka duyarlılık çağrısı yapmıştı.
oruşturma kapsamında şafak vakti Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen’nin evine baskın düzenleyen polisler, evde arama gerçekleştirdi. Öte yandan Bilgen'in evinin önünde toplanan partililer de duruma tepki gösterdi.
HDP Ankara eski Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder de gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor.

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