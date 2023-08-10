Samanyolu Haber /Gündem / Hedef gösterilen ‘İmroz’ sergisi iptal edildi /10 Ağustos 2023 08:48

Hedef gösterilen ‘İmroz’ sergisi iptal edildi

Gazeteci Melike Çapan’ın hazırladığı ‘Yeniden Buluşacağız: İmroz’un 1964 Belleği’ hedef gösterilmesinin ardından iptal edildi.

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Çapan, serginin iptal haberini “Hedef gösterilme ve baskılar sonucunda iptal etmek zorunda kaldık. Sergiyi bekleyenlerden şahsen özür dilerim” sözleriyle Twitter hesabından duyurdu.



Sergiyi ilk olarak geçen yıl kasımda İstanbul’da ziyarete açan Çapan, “Ne yazık ki bazı grupların resmi kurumlara baskısı sonucunda bir amacı da geçmişle yüzleşerek ortak bir geleceği yeniden inşa edebilmek için bir adım olan sergimizi iptal etme kararı aldık. Önceliğimiz toplumun hangi dilden, dinden, kimlikten olursa olsun hiçbir şekilde zarar görmemesidir. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğumuzu ifade ederiz” ifadelerini kullandı.

ANKA’nın haberine göre Gökçeada Kent Konseyi Başkanı Bülent Aylı, yerel bir sosyal medya sitesine yaptığı açıklamada sergiyi şöyle hedef göstermişti:

“Gazeteci Melike Çapan tarafından hazırlanmış Gökçeada’da Kıbrıs olaylarının ardından yaşanan sözde kimliksizleştirme politikasının anlatıldığı dokümantasyon sergisi tahkir, tecyiz ve iftiralarla dolu açılmaya doğru gidiyor. Başta devletimizin manevi şahsiyetini hedef alan bu sergi Rum ve Yunan sevici yazar, çizer ve entelektüel kesimce hararetle alkışlanırken, Gökçeada’da yaşayan Osmanlı bakiyesi Türk milletini rencide etmektedir.

Şahsım ve arkadaşlarım adına ilan ediyorum. Bu sergide devletimiz ve milletimiz aleyhine, rencide edici bir yaklaşım görürsek hukuki mücadele başlatacağız. Yapanlar, yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hiç kimse devletimizi ve milletimizi küçük düşüremez. Hele de bizim toprağımızda. Devletimiz Rumlara verdiği hakları da gözden geçirmelidir. Batı Trakya kan ağlarken, bunlar bize, bizim ülkemizde sövmeye kalkıyor. Kimin haddine.”
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