Samanyolu Haber /Gündem / 'Helalleşme' polemiği: 'Tek derdi bu harami düzeneğin ömürünü uzatabilmek' /04 Eylül 2022 10:25

'Helalleşme' polemiği: 'Tek derdi bu harami düzeneğin ömürünü uzatabilmek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında 'helalleşme' polemiği yaşanıyor. Erdoğan "Bu bir oyun" yorumu yaparken Kılıçdaroğlu cevabında "Tek derdi bu harami düzeneğin ömürünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu" ifadelerini lullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Karadeniz ziyareti sonrası Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda AKP Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme yolculuğuna tepki gösterdi.

“NE DİYOR: HELALLEŞME! BU BİR OYUN”
Kılıçdaroğlu’nun helalleşme yolculuğuna değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin savunma sanayiinin yanında diğer alanlarda da güçlü bağımsız bir ülke haline gelmesine tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyorlar. Ne diyor; helalleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var.

İmam Hatip okullarımızla, ilim ve irfan yuvalarımızla, alimlerimiz ile ilgili hakaretlerin havada uçuşmasının gerisinde bu nobranlık var. Hatta kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vurmaktan bahsedecek kadar gözlerini karartmasının gerisinde bu faşist kafayı horlatma çabası vardır.

Alevi-Bektaşi kardeşlerimizi hedef alan edepsizlikler de ülkemize sığınan muhacirlere yönelik nefret söylemleri de bu oyunları birer parçasıdır.

Dikkat ederseniz CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça giderek daha fazla tehdit ve hakaret diline sarılıyor. Sayılı günler var. Bu sayılı günleri gayet iyi değerlendirecek ve inşallah 2023’te de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız.”

ERDOĞAN’A SERT YANIT: ÇAPI BU
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan’ın sözlerine sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu” mesajını paylaştı.
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