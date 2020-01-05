Hem kaçak geç hem parasını belediyeye ödet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 28 Ekim 2017 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde istifa etmek mecburiyetinde kalan Melih Gökçek görevden ayrıldıktan sonra devlete ait taşıtları kullanmaya devam etti.





Halefi Mustafa Tuna döneminde belediyeye ait lüks taşıtları kullanmaya devam eden Gökçek bir adım daha ileri giderek kullandığı otobanın kaçak geçiş ücretini de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ödetti.





OTOYOLDAN KAÇAK GEÇİŞ YAPTI, FATURAYI BELEDİYE ÖDEDİ





Ciddigazete'de yer alan habere göre, 2018 yılı ağustos ayında tatile giden Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 VKM 62 plakalı lüks cipi kullandı.





1, 2, 5 ve 8 Ağustos 2018 tarihlerinde Adapazarı-Doğu İzmit, Kandıra Adapazarı, Sapanca-Adapazarı, Kaynaşlı- Akıncı (Mürted) güzergâhlarından giriş-çıkış yapan Gökçek’e Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü, ceza dahil 116 lira 25 kuruş hesap çıkardı.





Gökçek tatile giderken kullandığı otobanın parasını ödemeyince, borç Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kaldı.

Karayolları'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği borç tebligatı:













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