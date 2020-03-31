Valiye Koronavirüs teşhisi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in bugün yaptırdığı Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Vali Bilgin'in 14 gün süreyle vali konağında karantina altına alındığı duyuruldu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin iki hafta boyunca tecritte kalacak.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Valimiz Sayın Osman Bilgin'in 31 Mart 2020 Salı günü yaptırmış olduğu Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. Kırklareli Valiliği görevi resmi olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakcı tarafından yürütülecektir."