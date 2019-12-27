Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Almanya'da düzenlenen Korganlılar gecesine katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a hemşehrileri tepki gösterdi. Mikrofonu elinden alınmak istenen Enginyurt, sahneyi terk etmek zorunda kaldı.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, dün akşam Almanya'da düzenlenen Ordu Korganlılar gecesine katıldı.
Sahneye gelerek konuşma yapmak isteyen Enginyurt, konuyu AKP ve siyasete getirince hemşehrileri tepki gösterdi.
Korganlılar adına geceyi düzenleyen hemşehrisi, Cemal Enginyurt'un yanına giderek, "Terbiyesizlik yapıyorsun. Burada siyaset yapamazsın" dedi. Mikrofonu vermemek için uzun süre direnen Enginyurt başarılı olamadı ve sahneden indi.