Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı /08 Mart 2020 18:37

Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Her iki takım da Süper Lig’de zirve mücadelesi veriyor. Heyecanla beklenen karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

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Galatasaray, Süper Lig’in 25. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun geride kalan bölümünde 48’er puan topladı.

 İki takım da ligde çıktıkları maçlarda 14’er galibiyet, 6’şar beraberlik ve 4’er mağlubiyet yaşadı. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2’lik skorla kazanmıştı. Galatasaray’ın ilk 11’i açıklandı. Mücadelede görev alacak sarı-kırmızılı futbolcular şu isimlerden oluşuyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Emre, Jimmy, Taylan
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