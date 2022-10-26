Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna tarafından, Rusya yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırılara ilişkin yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.





Colonna'nın, Rusya yönetiminin Ukrayna'da işlediği suçlar konusunda özel bir mahkeme kurulması aşamasına henüz gelinmediğini belirttiği aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransa'nın, Rus yetkililerin yargılanması için özel bir mahkeme kurulması fikrini desteklemediğini söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransa'nın, Rus yetkililerin yargılanması için özel bir mahkeme kurulması fikrini desteklemediğini söyledi.

Catherine Colonna, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çalışmalarını desteklediklerini ve Ukrayna'ya müfettişler gönderdiklerini bildirdi.Colonna, "Elimizde birtakım araçlar var. Henüz sahip olmadığımız ve uluslararası yargı sistemine değer katabilecek ilave araçlar oluşturmayı da düşünebiliriz. Meşru bir adım atılmalıdır ki, böyle bir mahkeme kurulursa meşru ve etkili olarak algılanabilsin. Henüz o aşamada değiliz" dedi.