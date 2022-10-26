Halk TV'den AKP'nin davetine cevap geldi

AKP yönetimince en çok izlenen muhalif kanal olan Halk TV'ye gönderilen basın davetine kanalın patronundan ret cevabı geldi.





Kanalın patronu olan Cafer Mahiroğlu, sosyal medya üzerinden de yaptığı açıklamada "Kurumumuza uygulanan akretide sorunu hâlâ gündemdeyken, her gün yeni bir ekran karartmasıyla karşı karşıyayken, davete katılmayı doğru bulmuyoruz." cümlelerini kullandı.







Mahiroğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





AKP'nin Halk Tv'ye yaptığı kurumsal davete teşekkür ediyoruz. Kurumumuza uygulanan akretide sorunu hâlâ gündemdeyken, her gün yeni bir ekran karartmasıyla karşı karşıyayken, haksız yere verilen cezalar mahkeme boyutu beklenmeden uygulanırken davete katılmayı doğru bulmuyoruz.









