Ümit Özdağ'dan yeni 'Sedat Peker' hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adeta Türkiye'de gündemi belirleyen isim konumuna gelen Sedat Peker'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.





Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın “Peker’in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.





Özdağ ayrıca BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak BAE’yi ziyaret etmek istediğini ve bu ziyaret sırasında Sedat Peker'le ve ailesiyle de görüşmek istediğimi ifade ettiğini belirtti.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili atmaya hazırlandığı adımı açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili atmaya hazırlandığı adımı açıkladı.

Sedat Peker’in susturulması için hükümetin uluslararası kampanya başlattığını belirten Özdağ, “Peker’in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.Özdağ, “Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kendisiyle görüşmeyi istiyorum. Dün BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak BAE’yi ziyaret etmek istediğimi bildirdim. Bu ziyaret sırasında Sedat Peker'le ve ailesiyle görüşmek istediğimi ifade ettim” dedi.