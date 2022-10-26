Beşiktaş'ta yeni gelişme: İdmana çıkmadı

Beşiktaş'ta teknik kadro olarak yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.





Son olarak deplasmanda alınan Atakaş Hatayspor yenilgisiyle birlikte yolların ayrılmasına karar verilen teknik direktör Valerien Ismael'in son idmanda takımın başında yer almadığı belirtildi.





Siyah beyazlıların yeni teknik direktörünün kim olacağı ise henüz belli değil.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Spot Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş'ta, Valerien Ismael dönemi artık sona erdi. Spot Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş'ta, Valerien Ismael dönemi artık sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fransız teknik adamla ayrılık için anlaşma sağladı. 47 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başında da yer almadı.