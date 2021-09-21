Samanyolu Haber /Gündem / Her ay birer ikişer düşüyor! AKP'nin oy oranı ilk kez %30'un altına indi /21 Eylül 2021 10:15

Her ay birer ikişer düşüyor! AKP'nin oy oranı ilk kez %30'un altına indi

Türkiye'de seçimler ve toplumsal olaylarla ilgili araştırmalar yürüten Türkiye Raporu'nun son anketine göre AKP'nin oyları düşme eğilimini sürdürüyor ancak artan kararsızların muhalefete geçmediği görülüyor.

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Son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranının yüzde 30'un altında kaldığını, bunun da 2002 yılında elde edilen oranın da gerisinde olduğunu aktardı.

Sözcü TV'ye konuk olan Selçuki'nin paylaştığı son araştırmanın detayları şu şekilde:

Anket 7-13 Eylül tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle Türkiye çapında bin 500 kişiyle yapıldı.

Ankette katılanlara “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu ve şu cevaplar alındı:

AKP yüzde 23.7.
CHP yüzde 18.2.
‘Kararsızım' yüzde 17.8.
İYİ Parti yüzde 11.1.
HDP yüzde 9.7.
'Oy kullanmayacağım' yüzde 9.2.
‘MHP' yüzde 6.4.
‘DEVA Partisi' yüzde 1.4.
‘Diğer' yüzde 1.1.
‘Gelecek Partisi' yüzde 0.7.
‘Saadet Partisi' yüzde 0.7.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise ortaya çıkan tablo:

'AKP' yüzde 29.9.
‘CHP' yüzde 25.7.
‘İYİ Parti' yüzde 15.3.
‘HDP' yüzde 11.7.
‘MHP' yüzde 9.4.
‘DEVA Partisi' yüzde 2.7.
‘Diğer' yüzde 2.2.
‘Gelecek Partisi' yüzde 1.9
‘Saadet Partisi' yüzde 1.1

MetroPOLL anketi: En beğenilen Mansur Yavaş

Türkiye'de eylül ayı ortasında yapılan bir kamuoyu araştırmasında ise 'en çok beğenilen siyasiler' anketi yapıldı. Ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı. Yavaş'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

Tayyip Erdoğan ise en beğenilen üçüncü siyasetçi oldu.

MetroPOLL şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı' adı verilen aylık araştırmasının Ağustos ayı raporundaki sıralamada 13 isim bulunuyor.

Şirketin kurucusu Özer Sencar'ın geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyadan paylaştığı liste şu şekilde:


Ankette, katılımcılara siyasilere 0'dan 10'a kadar puan vermeleri istendi. Ölçüm, '0' hiç beğenmiyorum, 10: Çok beğeniyorum' skalası üzerinden yapıldı.

Sonuca göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ortalama 5,4 puan aldı. İmamoğlu'nun puanı 4,7, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın puanı ise 4,2 olarak kayda geçti.
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