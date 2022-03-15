Myanmar’daki çatışmalar çok şiddetlendi, insanlar yardım istiyor









Myanmar’da 3 ay insani yardım görevlisi olarak çalışan David Eubank, Associated Press’e yaptğı açıklamada ülkede yaşanan hava ve kara saldırılarının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş şiddette olduğunu açıkladı.





Free Burma Rangers adlı insani yardım kuruluşunun direktörü David Eubank, orduya ait uçak ve helikopterlerin, çatışmanın ortasında kalmış sivillere tıbbi ve gıda yardımı ulaştırdıkları Myanmar’ın doğusundaki bölgede çok sık saldırı düzenlediğini belirtti. Eubank, ordunun ülkede düzenlediği hava ve kara saldırılarının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş şiddette olduğunu bildirdi.





Yardım çalışmaları sırasında, Myanmar hava kuvvetlerinin Kayah (Karenni) eyaletinde tekrarlayan hava saldırılarına şahit olduklarını ifade eden Eubank, bunların, ülkenin İngiltere sömürgesi olduğu ve Japonya’nın işgali altında bulunduğu İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en şiddetli saldırılar olduğunu söyledi.





Dünyanın Ukrayna’ya verdiği destek için minnettar olduklarını söyleyen Eubank, “Ancak Karenni halkı bana soruyor: Biz sayılmıyor muyuz? Ukrayna halkının yardıma ihtiyacı var ama bizim de var. Niye kimse bize yardım etmiyor.” ifadesini kullandı.İnsan Hakları İzleme Örgütünden araştırmacı Manny Maung da Myanmar ordusunun sivilleri, sivil, kamu ve dini binaları hedef alan hava saldırılarının “savaş suçu” oluşturduğunu belirtti.





Binlerce kişinin öldüğü belirtilen ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.



