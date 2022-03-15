Samanyolu Haber /Dünya / Myanmar’daki çatışmalar çok şiddetlendi, insanlar yardım istiyor /15 Mart 2022 12:23

Myanmar’daki çatışmalar çok şiddetlendi, insanlar yardım istiyor

Myanmar’da 3 ay insani yardım görevlisi olarak çalışan David Eubank, Associated Press’e yaptğı açıklamada ülkede yaşanan hava ve kara saldırılarının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş şiddette olduğunu açıkladı.

Myanmar’daki çatışmalar çok şiddetlendi, insanlar yardım istiyor



Myanmar’da 3 ay insani yardım görevlisi olarak çalışan David Eubank, Associated Press’e yaptğı açıklamada ülkede yaşanan hava ve kara saldırılarının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş şiddette olduğunu açıkladı. 

Free Burma Rangers adlı insani yardım kuruluşunun direktörü David Eubank, orduya ait uçak ve helikopterlerin, çatışmanın ortasında kalmış sivillere tıbbi ve gıda yardımı ulaştırdıkları Myanmar’ın doğusundaki bölgede çok sık saldırı düzenlediğini belirtti. Eubank, ordunun ülkede düzenlediği hava ve kara saldırılarının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş şiddette olduğunu bildirdi.

Yardım çalışmaları sırasında, Myanmar hava kuvvetlerinin Kayah (Karenni) eyaletinde tekrarlayan hava saldırılarına şahit olduklarını ifade eden Eubank, bunların, ülkenin İngiltere sömürgesi olduğu ve Japonya’nın işgali altında bulunduğu İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en şiddetli saldırılar olduğunu söyledi. 

Dünyanın Ukrayna’ya verdiği destek için minnettar olduklarını söyleyen Eubank, “Ancak Karenni halkı bana soruyor: Biz sayılmıyor muyuz? Ukrayna halkının yardıma ihtiyacı var ama bizim de var. Niye kimse bize yardım etmiyor.” ifadesini kullandı.İnsan Hakları İzleme Örgütünden araştırmacı Manny Maung da Myanmar ordusunun sivilleri, sivil, kamu ve dini binaları hedef alan hava saldırılarının “savaş suçu” oluşturduğunu belirtti.

Binlerce kişinin öldüğü belirtilen ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Myanmar’daki çatışmalar çok şiddetlendi, insanlar... Sonraki Haber >>

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:50:21