Hermes'in varisi milyar dolarları bahçıvanına bırakacak

Sözcü'de yer alan habere göre dünyaca ünlü moda markası Hermes’in varisi Nicolas Puech, dikkati çeken bir karar aldı.



İsviçre'de yayımlanan Tribune de Genève gazetesinin haberine göre Puech, 11 milyar dolarlık servetinin büyük bir kısmını bahçıvanına resmi varisi olarak kaydettirdikten sonra bırakacak. Bunun için de Faslı bahçıvanını evlat edinecek.



Ünlü milyarderin aynı zamanda 51 yaşında ve evliliğinden iki çocuğu bulunan bahçıvanına İsviçre'de 6 milyon dolar değerinde bir villa ve Fas'ta bir mülk verdiği ifade edildi.



DÜNYANIN EN ZENGİN 162. KİŞİSİ



Hermes’in değerinin 183 milyar euro’nun üzerinde olduğu belirtiliyor.



Dünyanın en zengin 162. kişisi olan Nicolas Puech’in eşi veya çocuğu bulunmuyor.



Hermes’in kurucusu Thiery Hermes'in 5'inci nesil torunu olan Puech, 2014 yılında şirketteki görevlerinden istifa etmişti. Ancak Puech'in şirkette hala yüzde 5 değerinde hissesi bulunuyor.



Dünyadaki sayılı lüks markalardan olan Hermes'in bir çantası yüzbinlerce liraya satılıyor.