Samanyolu Haber /Gündem / Hilal Kaplan'ın yeni kocasından ilk açıklama /17 Nisan 2023 08:19

Hilal Kaplan'ın yeni kocasından ilk açıklama

Milat yazarı Tevfik Emre Sarı, Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan ile evlenmesine gelen tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

SHABER3.COM

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın evlendiği mahkeme dosyasındaki soyadı değişikliği ile ortaya çıktı. Hilal Kaplan, Milat gazetesinde yazan Emre Efser müstear ismi ile Tevfik Emre Sarı ile evlendi.



Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evliliğine gelen tepkilere yanıt verdi. "Hayatım boyunca FETÖ ile iltisaklı hiçbir dava dosyasında adı geçmemiş, yargılanmamış, gözaltına alınmamış hatta ifade bile vermemiş birisiyim" diyen Sarı, "Mahlas bir soy ad kullandığım için iftira senaryoları yazanlar hakkında da hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir." ifadelerini kullandı.


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