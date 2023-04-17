Selahattin Demirtaş: İnce’ye oy vermekle Erdoğan’a oy vermek arasında fark yok

Siyasi partilerin seçim kampanyaları son sürat devam ediyor. Sizin sosyal medya üzerinden yaptığınız siyasi paylaşımlarınız da her gün gündem oluyor. İçeriden seçim kampanyası nasıl yürüyor?





‘Erdoğan tarihi bir yenilgiyle siyaset sahnesinden silinecek’





14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını hangi etkenler belirleyecek? Bu seçimin kazananı kim olacak?









Muharrem İnce faktörünün, seçimin ikinci tura kalma olasılığını artırdığı yorumları yapılıyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?