Hindistan’da başörtülü öğrencilerin derslere katılmasına izin verilmedi

Hindistan’ın Karnata eyaletindeki devlet üniversitesinde Müslüman kız öğrencilere başörtüsü taktıkları gerekçesiyle geçen aydan itibaren derslere girmesine izin verilmedi. Başörtülü kızların fotoğraflarının sosyal medyada geniş şekilde paylaşılması üzerine konu uluslararası medyanın da gündemine girdi.







Al Jazeera televizyonuna konuşan kızlar “Geçen ay sınıfın kapısına geldiğimizde öğretmen derslere başörtüsüyle giremeyeceğimizi söyledi. Bizden başörtümüzü çıkarmamızı istedi” dedi. O zamandan beri, Hindistan’ın Karnataka eyaletinin güneyindeki Udupi’deki üniversitede başörtülü öğrenciler, sınıfın dışında oturmaya zorlanıyor.





Ancak kızlar bu yasağa, başörtüsünün “inançlarının bir parçası” olduğunu ve onu takmanın “kanunla güvence altına alınan hakları” arasında olduğunu kaydederek karşı çıkıyor. Kızlar, her gün üniversiteye gitmelerine rağmen 31 Aralık’tan beri derslere devamsız olarak işaretleniyor.





Grubun bir parçası olan Aliya Assadi kendilerine baskı yapıldığını belirterek “Hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz” dedi. Başörtülü öğrencilerin sınıflarının dışındaki basamaklarda otururken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada viral oldu.







Assadi, “Bu fotoğraflar sayesinde meselemiz medyada öne çıktı” dedi. Başka bir öğrenci olan Muskan Zainab ise okul müdürü ve öğretmenlerin onları kariyerlerini mahvetmekle tehdit ettiklerini söyledi.





Öğrenciler, bu meydan okumaları nedeniyle aşağılanma ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirterek “Bütün gün sınıfın dışında kalmak, hoş bir şey değil. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız bizimle alay ediyor. Bize başörtüsünü niye çıkarmadığımızı soruyorlar. Arkadaşlarımdan biri bu psikolojik işkence yüzünden hastalandı.” dedi.





Üniversite yetkilisi Rudre Gowda, El Cezire’ye, öğrencilerin “üniformanın bir parçası olmadığı için” sınıflarda başörtüsü takmalarına izin veremeyeceklerini, bu tür sorunların üniversitede ilk kez ortaya çıktığını söyledi, ancak mezunlar geçmişte de benzer sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.





Al Jazeera’ya açıklamalarda bulunan Karnataka’daki Manipal Üniversitesi’nde okuyan Athiya adlı bir mezun “Bir keresinde bir öğretmen başörtüsü takan bir öğrenciyi sınıfın ortasında yere oturttu ve başörtüsünü çıkardı. Başörtüsü takmayı seçtiğimiz için çok fazla aşağılanma ile karşılaştık. Ancak o zaman, sınıfa girmemize izin verdiler.” dedi.





Yeni Delhi’deki Kardeşlik Hareketi genel sekreteri Afreen Fatima, “Mutlak dayanışma ve destekle yanlarındayız. Yönetimde Müslüman kızların başörtüsü takmalarına engel olan kişilerin görevden uzaklaştırılmasını ve bu kızların sınıflarına başörtüsü, özsaygı ve haysiyetleriyle girmelerine izin verilmesini talep ediyoruz. Bu İslamofobidir, ayrımcılıktır.” dedi.







Yerel bir hukukçular derneği eyalet hükümetine bir mektup yazarak, öğrencileri “taciz ettikleri” gerekçesiyle üniversite yönetimi ve öğretmenler hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Dernek mektubunda, “Genç Müslüman öğrencilere eğitim verilmemesi ve onları eğitim almak ile inançları arasında seçim yapmaya zorlamak bir insan hakları sorunudur ve bu şekilde ele alınmalıdır” dedi.





Üniversite yetkililerinin, kızları derslere almamaları için eyalet hükümetinin baskısı altında olduğu iddia ediliyor. Karnataka eyaleti hükümeti, Başbakan Narendra Modi’nin aşırı sağcı Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetiliyor.